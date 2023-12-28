Марат Хуснуллин отметил «прекрасную работу» Татарстана по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан демонстрирует «прекрасную работу» по вводу жилья. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что Татарстан в 2023 году перешагивает планку в 3,4 млн «квадратов» по строительству жилья. Также Марат Хуснуллин отметил работу Тюменской области, показавшей самый большой ввод многоквартирного жилья на душу населения.

— Практически по жилью замечаний сделать некому. Все планы либо выполняют, либо перевыполняют, — сказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин напомнил, что к 2030 году поставлена цель строить по стране 0,82 кв. м на человека.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Татарстан бьет собственные рекорды по вводу жилья. Могу сказать, что в республике впервые в истории введено 3,439 млн тысяч квадратных метров на текущую дату. Из них 1,702 млн кв. м — индивидуальное жилищное строительство и 1,737 млн тыс. кв. м многоквартирных домов, — рассказывал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев.

За 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч. Подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко