Ушел из жизни бывший генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Юрий Малышев

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

На 94-м году жизни скончался бывший генеральный директор «Казаньоргсинтеза» (1982 — 1986 гг.) Юрий Николаевич Малышев.

Юрий Малышев долгое время работал в Ярославской области на химическом предприятии «Синтезспирт», а в 1961 году принял приглашение стать начальником цеха фенола и ацетона на Казанском заводе органического синтеза. При нем цех вышел на проектную мощность. В 1968 году Юрий Малышев стал главным инженером завода, а в 1982 году — генеральным директором, проработав в этой должности до 1986 года.

При нем были построены оздоровительные комплексы для рабочих. Он уделял много внимания вопросам экологической безопасности предприятия.

За свои заслуги Юрий Малышев был удостоен «Ордена Ленина», «Ордена Октябрьской революции», ордена «Знак почета», медали «Ветеран труда», является почетным химиком СССР, лауреатом Премии Совета министров СССР.

Прощание с Юрием Малышевым состоится сегодня, 9 апреля, в 12.15 у дома по ул. Серова д.17. Похороны пройдут в 13.30 на кладбище «Сухая река».