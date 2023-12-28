Россияне смогут переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц бесплатно через СБП с 1 мая

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Губаев

Россияне смогут переводить между своими счетами (Ме2Ме-перевод) в разных банках до 30 млн рублей ежемесячно без комиссии через систему Систему быстрых платежей (СБП) — мера начнет действовать с 1 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Банка России.



Остается прежним размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) — 100 тыс. рублей в месяц. Не меняется комиссия за перевод сверх этой суммы — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

С 1 апреля банки освободят от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. За перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки будут действовать нулевые тарифы. Рассчитывается, что это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной как для торгово-сервисных предприятий, так и для обслуживающих их банков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Льготный период для банков, когда они не платят комиссию регулятору за переводы через СБП между гражданами, действует до 1 июля 2024 года. ЦБ решил установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия.

Центробанк поднимал вопрос о новой сумме бесплатных переводов своих средств между банками ранее. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина выражала мнение, что россияне должны иметь право бесплатно переводить свои средства в пределах застрахованной суммы — 1,4 миллиона рублей:



— Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения, хотя бы в рамках застрахованной суммы, переводить из одного банка в другой банк свободно.

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Маргарита Головатенко