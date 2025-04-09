В России за сутки потушено 17 лесных пожаров, в Татарстане — пять возгораний

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в России было потушено 17 лесных пожаров в восьми регионах. В настоящее время ведутся работы по тушению 56 лесных пожаров в четырех регионах страны, сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В борьбе с огнем задействовано 1 446 человек, 275 единиц техники и три воздушных судна.

В двух регионах введен режим ЧС, в 20 — особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон объявлен в 66 регионах. Оперативность тушения составляет 77% — именно столько лесных пожаров с начала года было ликвидировано менее чем за сутки с момента обнаружения.

За сутки подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстане реагировали на пять пожаров, из которых четыре произошли в жилом секторе. Также было совершено 13 выездов по ложным вызовам и три выезда на взаимодействие с другими службами.

Подразделения семь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Происшествий на водных объектах не зафиксировано.

Рената Валеева