Экс-наставник сборной России по дзюдо Эцио Гамба провел тренировки в Казани

Трехдневные приключения итальянца в России

Эцио Гамба (в центре) на татами. Фото: предоставлено федерацией дзюдо России

В казанском центре дзюдо «Батыр» прошел трехдневный практикум олимпийского чемпиона, двукратного серебряного призера чемпионата мира Эцио Гамба. Итальянец с российским паспортом обучал ведущих тренеров страны по программе «Методика обучения технике дзюдо». Подробности мероприятия, проводимого в рамках проекта «Академия Федерации дзюдо России», — в материале «Реального времени».

Имя, известное с детства

Итальянец с российским паспортом 66-летний Эцио Гамба — легенда мирового дзюдо. Дебютировав на Олимпиаде в Монреале, через четыре года он приехал в Москву, несмотря на бойкот Игр со стороны Италии. Впрочем, если смотреть на итоги тех стартов, то половину золота увезли спортсмены, чьи страны официально бойкотировали Олимпиаду-80. Ван де Валле (Бельгия), Паризи (Франция), Ретлисбергер (Швейцария), даже в финальной схватке в своей весовой категории Гамба боролся с еще одним бойкотером Нейлом Адамсом из Англии. Он победил, и Москва стала самым счастливым для Гамбы городом, поскольку участвуя еще в трех Олимпиадах, он затем завоевал только серебро Лос-Анджелеса.

Тренируя сборную Италии по завершении карьеры, в 2008 году Гамба получил предложение возглавить национальную сборную страны. Произошло это по инициативе на тот момент президента Федерации дзюдо России Алексея Гордеева, ныне зампредседателя Госдумы. Четыре золотые медали Лондона — это огромная заслуга итальянца, как и две победы в Рио-де-Жанейро, к которым Гамба привел своих подопечных, уже будучи гражданином России.

Правда, с ноября прошлого года Гамба приступил к работе со сборной Казахстана, которую покинул местный специалист Нурбол Сулейменов. Там работал консультантом Григорий Мшвидобадзе, возможно, он и поспособствовал своему бывшему наставнику по сборной России.

Борьба в стойке. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сергей Соловейчик: «Мы увеличили количество семинаров для тренеров»

— Одно из приоритетных направлений деятельности нашей федерации — подготовка высококвалифицированных кадров, — отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. — Поэтому мы увеличили количество семинаров для тренеров и постоянно работаем над улучшением их программы. Эцио Гамба — один из лучших специалистов мира, человек, который хорошо знает нашу страну, в том числе и с точки зрения региональных тренеров. Он понимает, над чем нужно работать, чтобы быть еще более конкурентоспособными.

Нынешний руководитель федерации дзюдо страны Соловейчик — топ-менеджер самого высокого уровня, он находится в хороших отношениях с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером, с которым взаимодействовал как президент европейской федерации. При них Казань получила право на проведение чемпионата Европы. То, что в «Сириусе» перестроили под зал дзюдо бывшую арену для керлинга — однозначно заслуга нынешнего руководства федерации дзюдо России. Условия, которые созданы там для дзюдоистов — это просто космос, таких центров дзюдо в мире до сих пор нет.

Сейчас Соловейчику приходится работать в непростых условиях, но есть и позитивные изменения. С одной стороны, бокс, спортивная борьба, тхэквондо и дзюдо стали четырьмя главными международными федерациями, с которыми Россия продолжала взаимодействовать, участвуя в международных соревнованиях, с другой — сказываются связи главы национальной федерации, который 15 лет руководил европейской федерацией.

Кроме того, современное дзюдо — это во многом наши бывшие соседи по Советскому Союзу, но не Украина с Прибалтикой, а Грузия, Азербайджан, республики Средней Азии. В дзюдо в целом минимальное количество стран, входящих в число недружественных для России. Это также способствует проведению международных соревнований практически без демаршей, борцы без проблем жмут друг другу руки, обнимаются после схваток.

Борьба до последнего. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Видимые и невидимые препоны для россиян

Предстоящий старт для российских дзюдоистов — это чемпионат Европы в Черногории с 23 по 27 апреля. Пока проблем с участием, вроде бы не наблюдается. С одной стороны это можно объяснить тем, что руководитель международной федерации дзюдо Мариус Визер, после избрания его президентом, заявлял: «У меня много друзей среди россиян. Я люблю Россию, историю этой страны. Мои российские друзья и коллеги по дзюдо сейчас ждут меня в отеле, хочу разделить с ними свой энтузиазм по поводу избрания». Про «друзей среди россиян», очевидцы утверждают, что в их число входит и президент России Владимир Путин.



С другой стороны необходимо помнить, что одним из первых международных стартов в России, которые были отменены, стал этап «Большого шлема» в Казани, за проведение которого Татарстан и Россия успели выплатить серьезные средства. Да, затем отказы посыпались как из рога изобилия, но международная федерация дзюдо выступила с отменой в числе первых. Помимо того, профессионалы отмечают, что руководство международной федерации внесло изменения в правила, отменив амплитудные броски, которые исконно считались козырем российских дзюдоистов.

Также необходимо помнить, что международные федерации не всесильны в плане допуска спортсменов на старты. Буквально на днях титулованному российскому борцу Абдулрашиду Садуллаеву (вольная борьба) не выдали визу в Словакию для участия в чемпионате Европы по спортивной борьбе. Так повторилась ситуация прошлого года, когда Садуллаева не пускали в Румынию на ЧЕ, хотя затем разрешили стартовать на чемпионате мира в Албании.

Борьба в партере. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Мой первый белый пояс»

Теперь о деятельности республиканской федерации дзюдо. Ранее, изучая географию присутствия данного вида единоборств в Татарстане, выяснялось, что практически половина его не развивала дзюдо, не хватало тренеров, многие просто не хотели переезжать в районы. Сейчас очевидно увеличение массовости. За несколько последних лет работы татарстанской федерации общими усилиями было увеличено количество занимающихся с четырех до семи тысяч человек. Есть несколько программ развития дзюдо, в их числе «Мой первый белый пояс» и «Семейное дзюдо». Многие из них распространяются на общеобразовательные школы. Тот же «Мой первый белый пояс» — это взаимодействие тренера с учителем физкультуры, когда в программе выделяется 10 часов обучения одному из базовых — умению правильно падать, простейшим приемам. По окончании программы ее участникам выдается первый дзюдоистский пояс белого цвета с перспективами либо самому пойти в секцию, либо продолжить сотрудничество тренера с этой школой.

Есть еще направление, которое вызывает в памяти существовавшую во времена СССР практику направления из районов на обучение и последующую отработку так называемых «целевиков». Если район не готов оплатить обучение студента, республиканская федерация готова взять это на себя с условием, что выпускник отработает минимум пять лет. Такая практика, в том числе, помогает выполнять программу развития дзюдо в Татарстане, принятую на ближайшие пять лет. В ней записано ежегодное открытие секций по дзюдо в районах республики, и недавно к семье дзюдо приобщились еще несколько муниципалитетов РТ: Высокая Гора, Пестрецы, Агрыз, Кукмор, Кайбицы. С последним населенным пунктом произошел любопытный случай, когда парень по окончании МГИМО захотел стать тренером и уехал в Кайбицкий район.

С патриотизмом у татарстанских дзюдоистов все в порядке. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«ДзюДоброе дело»

Активно развивается программа «ДзюДоброе дело», участие в которой помогает процессу воспитания подрастающего поколения. Участники программы занимаются добрыми делами, в частности помогают с уборкой приютов для животных, с закупкой продуктов нуждающимся семьям. Одной многодетной семье с двумя детьми-инвалидами помогли расчистить заброшенный огород соток на 30, поправили забор, вырыли компостную яму, в общем — это была хорошая замена силовой тренировке.

Не рассчитывая только на собственные силы, в федерации призывают на помощь классиков. Но не борьбы, как можно было подумать в контексте коллег из греко-римской борьбы, а классиков литературы. Дело в том, что для юных дзюдоистов в обязательном порядке ввели чтение книг, перечень которых обговаривается изначально. Это и классическая литература, и профильная — спортивная, общим количеством порядка 70 книг, которые учащиеся должны прочесть и пересказать. На три книги дается два месяца, по прочтении дзюдоисты рассказывают наставникам о прочитанном, понятом и проанализированном.

Если не вложить в душу воспитанников нечто светлое, тогда занятия дзюдо можно приравнять к бесконтрольной раздаче оружия. Поэтому, обучая воспитанников владению боевым искусством, тренеры одновременно вкладывают в них и понятие: как, когда и в какой мере стоит его применять. Этому процессу и дали определение «ДзюДоброе дело».