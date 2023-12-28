Семь домов Кировского района Казани остались без отопления из-за аварии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В семи домах Кировского района Казани отключили отопление в связи с аварией, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

До окончания ремонтных работ отопление отключено по адресам:

ул. Ферганская, 3, 5, 7;

ул. Красикова, 13, 15, 18, 20.

11 декабря в Бугульме произошло аварийное отключение отопления из-за повреждения теплопровода на ул. Ворошилова, 7. Теплоснабжение возобновили в 14.50. Без тепла до этого времени оставались 200 человек.

Во второй раз теплоснабжение аварийно отключили 15 декабря. Без тепла остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 120 человек, в том числе десять детей.

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Маргарита Головатенко