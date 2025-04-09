Зеленодольску разработали новый генплан

Он выполнен в точном соответствии с мастер-планом развития Казанской агломерации

Генплан проходит антикоррупционную экспертизу

Новый генеральный план Зеленодольска с 4 по 11 апреля проходит антикоррупционную экспертизу. Документ разработал Институт пространственного планирования Татарстана по заказу Минстроя республики.

— Новый генплан — это всегда упорядочивание текущей ситуации. Каких-то глобальных изменений, кроме обхода Айши, может быть, в нем нет, — рассказал «Реальному времени» директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

«Новый генплан — это всегда упорядочивание текущей ситуации». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что именно важно упорядочить? Инженерные сооружения, дороги, территории — «полный комплект всех вопросов», сказал он:

— Он выполнен в точном соответствии с мастер-планом развития Казанской агломерации.

Новые генеральные планы разрабатываются и по сельским поселениям Зеленодольска — они также находятся на стадии согласования. Речь идет о таких поселениях:

Айшинском сельском поселении;

поселке городского типа Нижние Вязовые;

Осиновском сельском поселении;

Новопольском сельском поселении.

Новые дороги, детсады, парки и жилые дома

Новый генплан касается всей инфраструктуры города: от автотранспорта до организаций ритуальной деятельности. Согласно документу, в Зеленодольске планируется реконструировать ряд дорог и построить несколько новых: одну общегородского значения, три — районного и одну 1-й категории.

В списке также значатся учреждения образования, культуры, спорта, общественного порядка. Также планируется возвести бульвары, скверы и парки. В городе появятся несколько новых функциональных зон, в том числе с жилой застройкой.

В списке также значатся учреждения образования, культуры, спорта, общественного порядка. Также планируется возвести бульвары, скверы и парки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документы основаны на мастер-плане Казанской агломерации до 2050 года. Его первый этап рассчитан на пять лет.

Известно о создании нового генплана Зеленодольска стало в июне 2024 года. Тогда Григорьев заявлял, что в нем рассмотрели каждую территорию города:

— К каждой территории, каждому участку района предъявлены определенные требования: предельные объемы застройки, населения и рекомендуемые объемы рабочих мест. Все это затем укладывается в генеральные планы, правила землепользования и застройки, иные документы. Первая очередь мастер-плана: абсолютно конкретные цифры, данные по жилой застройке, разложенные на пятилетку. Не просто где-то снизили объем застройки, где-то — повысили. Разобрали каждую территорию. Где, сколько можно и нужно строить в ближайшие пять лет с тем, чтобы обеспечить и план республики по вводу жилья, и не допустить перекосов.

Галия Гарифуллина, Елизавета Пуншева