Зеленодольску разработали новый генплан
Он выполнен в точном соответствии с мастер-планом развития Казанской агломерации
Генплан проходит антикоррупционную экспертизу
Новый генеральный план Зеленодольска с 4 по 11 апреля проходит антикоррупционную экспертизу. Документ разработал Институт пространственного планирования Татарстана по заказу Минстроя республики.
— Новый генплан — это всегда упорядочивание текущей ситуации. Каких-то глобальных изменений, кроме обхода Айши, может быть, в нем нет, — рассказал «Реальному времени» директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.
Что именно важно упорядочить? Инженерные сооружения, дороги, территории — «полный комплект всех вопросов», сказал он:
— Он выполнен в точном соответствии с мастер-планом развития Казанской агломерации.
Новые генеральные планы разрабатываются и по сельским поселениям Зеленодольска — они также находятся на стадии согласования. Речь идет о таких поселениях:
- Айшинском сельском поселении;
- поселке городского типа Нижние Вязовые;
- Осиновском сельском поселении;
- Новопольском сельском поселении.
Новые дороги, детсады, парки и жилые дома
Новый генплан касается всей инфраструктуры города: от автотранспорта до организаций ритуальной деятельности. Согласно документу, в Зеленодольске планируется реконструировать ряд дорог и построить несколько новых: одну общегородского значения, три — районного и одну 1-й категории.
В списке также значатся учреждения образования, культуры, спорта, общественного порядка. Также планируется возвести бульвары, скверы и парки. В городе появятся несколько новых функциональных зон, в том числе с жилой застройкой.
Документы основаны на мастер-плане Казанской агломерации до 2050 года. Его первый этап рассчитан на пять лет.
Известно о создании нового генплана Зеленодольска стало в июне 2024 года. Тогда Григорьев заявлял, что в нем рассмотрели каждую территорию города:
— К каждой территории, каждому участку района предъявлены определенные требования: предельные объемы застройки, населения и рекомендуемые объемы рабочих мест. Все это затем укладывается в генеральные планы, правила землепользования и застройки, иные документы. Первая очередь мастер-плана: абсолютно конкретные цифры, данные по жилой застройке, разложенные на пятилетку. Не просто где-то снизили объем застройки, где-то — повысили. Разобрали каждую территорию. Где, сколько можно и нужно строить в ближайшие пять лет с тем, чтобы обеспечить и план республики по вводу жилья, и не допустить перекосов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.