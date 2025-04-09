Отделения «Почты России» могут стать пунктами выдачи заказов для маркетплейсов
Минцифры разработало законопроект, направленный на поддержку и развитие АО «Почта России». Документ предусматривает ряд мер, направленных на расширение возможностей и повышение конкурентоспособности национального почтового оператора, пишет «Интерфакс».
Предлагается определить «Почту России» уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов, хотя собственники жилья смогут выбрать и других операторов.
«Почта России» получит возможность приема электронных платежей без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций, а уведомления о почтовых отправлениях и платежах будут доступны в личном кабинете на сайте и в приложении «Почты России» или на «Госуслугах».
Также предлагается разрешить продажу безрецептурных лекарств, не требующих специальных условий хранения, что должно улучшить доступность медицинской помощи в отдаленных регионах.
Кроме того, отделения «Почты России» могут стать пунктами выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейсов, расширяя возможности доставки товаров.
— Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности «Почты России», — подчеркивают в Минцифры.
Ранее в России утвердили выпуск почтовых марок к юбилеям Набережных Челнов и КАМАЗа.
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