Отделения «Почты России» могут стать пунктами выдачи заказов для маркетплейсов

Фото: Максим Платонов

Минцифры разработало законопроект, направленный на поддержку и развитие АО «Почта России». Документ предусматривает ряд мер, направленных на расширение возможностей и повышение конкурентоспособности национального почтового оператора, пишет «Интерфакс».

Предлагается определить «Почту России» уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов, хотя собственники жилья смогут выбрать и других операторов.

«Почта России» получит возможность приема электронных платежей без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций, а уведомления о почтовых отправлениях и платежах будут доступны в личном кабинете на сайте и в приложении «Почты России» или на «Госуслугах».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также предлагается разрешить продажу безрецептурных лекарств, не требующих специальных условий хранения, что должно улучшить доступность медицинской помощи в отдаленных регионах.

Кроме того, отделения «Почты России» могут стать пунктами выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейсов, расширяя возможности доставки товаров.

— Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности «Почты России», — подчеркивают в Минцифры.

Ранее в России утвердили выпуск почтовых марок к юбилеям Набережных Челнов и КАМАЗа.

Рената Валеева