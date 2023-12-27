Итоги дня: отставка главы татарстанского МЧС, «Моя Казань» получила финансирование, Леонид Слуцкий в Китае
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 декабря:
- Банк России с 1 марта 2024 года повысит для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. ЦБ мотивирует решение существенным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне его быстрого роста.
- Рафис Хабибуллин объявил, что уходит в отставку, отработав в должности начальника Главного управления МЧС России по Татарстану, министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан «17 лет без пяти месяцев».
- Камским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры назначили советника юстиции Раджива Гайсина. Он начал служить в органах прокуратуры в 2010 году.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не собирается смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По словам главы региона, он и так «был там, вырос и работал».
- В 2023 году татарстанцы меньше обращались за помощью в центр общественного контроля ЖКХ (1 540 обращений против 1 706 в 2022-м), рассказал руководитель организации Дмитрий Романов. По его словам, было больше вопросов по начислениям, проведению собраний собственников жилья. Реже жаловались на качество услуг, хотя в других инстанциях лидировала именно эта категория.
- Татарстан занял 10-е место среди регионов, заплативших больше всего налога на сверхприбыль. Всего его заплатили 77 регионов России. Поступления оказались больше ожиданий Минфина на 5% — вместо ожидаемых 300 млрд бюджет получил 315 млрд рублей. На первом месте находится Москва. Следом за ней идут Московская область и Санкт-Петербург.
- Также Казань вошла в пятерку городов России с большими объемами инвестиций в недвижимость. Лидерами по объему вложений стали Карачаево-Черкессия (17% в объеме инвестиций среди регионов), Екатеринбург (11%), Нижний Новгород и Новосибирск (по 9%). Столица Татарстана замкнула пятерку с показателем 7%.
- Правительство России продлило запрет на вывоз ряда товаров и оборудования еще на 2 года — до конца 2025-го. Запрещается вывозить во все зарубежные страны технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы.
- Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года, в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.
- Татарстан получит 1,6 млрд рублей возмещения на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис». Уточняется, что 919,1 млн рублей будут использованы для возведения индустриального парка «Лаишево». Еще 704,6 млн рублей потратят на технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк».
- В Казани на ремонт дорог из республиканского бюджета выделят 576,7 млн рублей. За указанную сумму подрядчику нужно суммарно отремонтировать 2,2 километра в четырех районах города. Подробности — в материале «Реального времени».
- Управление информационных технологий и связи Казани намерено выделить 29,9 млн рублей на развитие информационной системы «Моя Казань». Работы нужно выполнить в течение 400 дней с момента заключения контракта — их разделили на 14 этапов. «Реальное время» изучило тендер.
- Экс-тренера казанского «Рубина» и сборной России по футболу Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2024 года.
- На начало октября 2023 года в Татарстане насчитывалось 12 млн платежных банковских карт — за год их количество выросло на 14%. В среднем на одного татарстанца приходится по три платежных банковских карты.
- Центральная избирательная комиссия Татарстана передала вакантный мандат депутата Госсовета республики Раилю Шамсутдинову. Он занял место, которое стало свободным после смерти Ильшата Ганиева.
- В Минюсте и Минстрое Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы. В первом ведомстве их число выросло с 797 до 801 за счет аппарата ведомства — в нем количество сотрудников достигнет 80. В Минстрое — со 161 до 245. В частности, 178 из них приходится на аппарат ведомства, а остальные 67 — на его территориальные органы.
- В Набережных Челнах избрана мера пресечения начальнику отделения ГИБДД отдела МВД по Лениногорскому району, капитану полиции Айдару Хазиеву. Он отправлен под домашний арест до 24 февраля по подозрению в получении взятки в виде офисного кресла.
- С 2018 по 2023 годы в Татарстане провели 1 125 природоохранных мероприятий, потратив на них в общей сложности 60,5 млрд рублей. Из этой суммы 24,9 млрд рублей поступило из бюджетов всех уровней.
- В Казани за 2023 год зарегистрировали 14 температурных рекордов. Большая их часть пришлась на весну.
- В Советском районе Казани откроются два елочных городка. В сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана елка зажжется 28 декабря в 18:00. В ЖК «Светлая долина» елочный городок откроется 29 декабря в 16:00.
- Жителя Самары подозревают в подготовке к совершению теракта на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемый был сторонником одной из запрещенных в России организаций.
- Международный косметический концерн Avon решил не продавать свои активы в России. Официально концерн не объявлял о планах покинуть страну, но в апреле текущего года организация начала подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске.
Ключевые события 672-го дня специальной военной операции на Украине:
- В ночь на 27 декабря российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны два БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей.
- По данным Минобороны России, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Потери украинских войск составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й специального назначения бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва. Потери украинских войск составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское. Потери украинских войск на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Потери украинских войск составили до 90 военнослужащих и три пикапа.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц автомобильной техники.
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Максим Кокунин, Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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