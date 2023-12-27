На развитие информационной системы «Моя Казань» потратят почти 30 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление информационных технологий и связи Казани намерено выделить 29,9 млн рублей на развитие информационной системы «Моя Казань». Работы нужно выполнить в течение 400 дней с момента заключения контракта — их разделили на 14 этапов, изучило тендер «Реальное время».

Развитие веб-сайта должно повысить качество и оперативность обслуживания казанцев за счет автоматизации процесса приема и обработки обращений, повысить информационную открытость и доступность сведений, относящихся к деятельности города, а также привлечь туристов за счет предоставления полной и достоверной информации о городских объектах и услугах.

От исполнителя требуется разработать подсистемы «Туристический портал», «Образовательный портал», «Открытые данные» и сценарии для чат-бота «Моя Казань» для сбора обращений от жителей города и предоставления информации о важных событиях города через современные каналы связи. Еще нужно доработать функционал подсистемы «Городские сервисы» и геоинформационную подсистему интеграцией с дополнительным картографическим сервисом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, из бюджета Казани намерены выделить 5 млн рублей на разработку мобильного приложения «Казанский паркинг». Его нужно создать до конца июня. В исполкоме столицы Татарстана «Реальному времени» рассказали, что старая версия приложения работает с 2015 года. Она не обновлялась и продолжает использовать устаревшее уязвимое API.

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Айрат Назипов