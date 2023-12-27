В Татарстане на природоохранные мероприятия за шесть лет потратили 60,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

С 2018 по 2023 год в Татарстане провели 1 125 природоохранных мероприятий, потратив на них в общей сложности 60,5 млрд рублей. Из этой суммы 24,9 млрд рублей поступило из бюджетов всех уровней, рассказал на предновогодней встрече с журналистами министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

Проведенные природоохранные мероприятия позволили улучшить экологические условия проживания 2,5 млн татарстанцев. Сумма ущерба окружающей среде, предотвращенного благодаря их реализации, оценивается в 65,6 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

За шесть лет объем доходов по экологическим налогам и платежам без учета НДПИ от углеводородного сырья составил 6,51 млрд рублей. В частности, в прошлом году показатель составил 1,178 млрд рублей. По итогам 2023-го он прогнозируется в размере 1,29 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Также в Татарстане за шесть лет уменьшилось негативное воздействие на окружающую среду. В частности, объемы выбросов за этот период уменьшились с 657,6 тысячи до 423,1 тысячи тонн, сбросов — с 319,7 млн до 243,3 млн кубометров.

Негативное воздействие на окружающую среду снижается, благодаря повышению эффективности очистки за счет строительства и реконструкции очистных сооружений, внедрению схем оборотного водоснабжения, выполнению предприятиями воздухоохранных мероприятий, а также переходу на экологически чистые виды топлива и транспорт.

realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Александр Шадриков также рассказал, что за 2023 год в Татарстане на природоохранные мероприятия направили 10,3 млрд рублей, из которых 5,8 млрд рублей вложили промпредприятия. Республика занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по вкладу промышленных предприятий в сохранение окружающей среды.



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Людмила Губаева, Татьяна Демина