На выборах президента России дистанционно смогут проголосовать 38 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года, в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек. Такие цифры озвучила глава ЦИК страны Элла Памфилова, сообщает ТАСС.



Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец. Вчера в столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. Сегодня в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

На выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России претендуют более 30 человек.

Председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев сообщил, что Татарстан приступил к подготовке к выборам. Он отметил, что Татарстан — регион, в котором очень активные избиратели.

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Маргарита Головатенко