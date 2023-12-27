Концерн Avon передумал продавать активы в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный косметический концерн Avon решил не продавать свои активы в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Компания прекратила инвестировать в российский бизнес после начала спецоперации. Официально концерн не объявлял о планах покинуть Россию, но в апреле этого года организация начала подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске.

Avon основали в США в 1886 году. С 2020 года ее владельцем стала бразильская Natura&Co. Активы компании хотели приобрести Natura Siberica и ГК «Арнест», выкупившая ранее российское подразделение Heineken. Уточняется, что компания не захотела расставаться со стабильно работающим бизнесом с большой скидкой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным газеты The New York Times, покинувшие российский рынок западные компании потеряли свыше $103 млрд с начала спецоперации. В статье говорилось, что расчет Запада «задушить российскую экономику» не воплотился в жизнь, так как власти России превратили уход иностранных компаний в «удачу для государства».



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Айрат Назипов