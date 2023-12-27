Татарстан замкнул десятку регионов с самой большой уплатой налога на сверхприбыль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял десятое место среди регионов, заплативших больше всего налога на сверхприбыль, следует из статистики ФНС, которую проанализировал РБК.



Всего налог на сверхприбыль заплатили 77 регионов России. Поступления оказались больше ожиданий Минфина на 5% — вместо ожидаемых 300 млрд бюджет получил 315, сообщал глава министерства Антон Силуанов.

Из статистики ФНС следует, что из собранных на 1 декабря 305,3 млрд рублей треть обеспечили московские компании — 102,7 млрд рублей. Далее по величине уплаты налога на сверхприбыль в рейтинге идут Московская область (19,3 млрд рублей) и Санкт-Петербург (17,4 млрд).

Также в десятке оказались Вологодская область (12,6 млрд рублей), Краснодарский и Красноярский край (оба по 8,8 млрд), Челябинская область (7,7 млрд), Липецкая область (6,9 млрд), Тюменская область (6,5 млрд). Татарстан замыкает десятку с показателем в 6,4 млрд.

Благодаря налогу для компаний на сверхприбыль в российский бюджет поступило 305 млрд рублей. Глава Минфина отмечал, что налог — разовый и предлагает налогоплательщику выбор: оплата в этом году по ставке 5% либо в следующем уже по ставке 10%. По словам Антона Силуанова, пополнения бюджета в связи с уплатой компаниями налога на сверхприбыль можно ожидать вплоть до конца 2023 года.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин указывал, что применить ставку «со скидкой» в 5% вместо 10% до конца ноября собираются три из четырех компаний, попадающих под действие налога.

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Маргарита Головатенко