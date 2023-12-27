Рафис Хабибуллин объявил об отставке

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Рафис Хабибуллин объявил, что уходит в отставку, отработав в должности начальника Главного управления МЧС России по Татарстану «17 лет без 5 месяцев».

На торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя, он сообщил, что «в жизни каждого человека наступает время подвести итоги и принять решение о дальнейшей своей судьбе». Он поблагодарил своих подчиненных, ветеранов МЧС за работу и раиса Татарстана за поддержку.

Коллектив проводил его аплодисментами. В январе состоится его прощание со знаменем.

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района ТАССР. Пост министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана и начальника Главного управления МЧС России по РТ он занял в 2007 году.



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Инна Серова