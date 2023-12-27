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В Татарстане за год число платежных банковских карт выросло на 14%

12:41, 27.12.2023
В Татарстане за год число платежных банковских карт выросло на 14%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На начало октября 2023 года в Татарстане насчитывалось 12 млн платежных банковских карт. За год их количество выросло на 14%.

В среднем на одного татарстанца приходится по три платежных банковских карты, подсчитали в отделении Банка России — Нацбанке по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.

По состоянию на 1 октября 2023 года в Татарстане оплату банковскими картами принимали 111,7 тысячи терминалов. За год их количество выросло на 8%, сообщил управляющий отделением — Нацбанком по республике Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за первое полугодие 2023 года общая сумма безналичных платежей по банковским картам в Татарстане составила 386,5 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года она выросла на 17%.

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Татьяна Демина
ЭкономикаБанки Татарстан
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