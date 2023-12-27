С начала года в Казани зафиксировали 14 температурных рекордов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за 2023 год зарегистрировали 14 температурных рекордов, подсчитало «Реальное время», изучив данные Гидрометцентра Татарстана. Большая их часть пришлась на весну.



Три температурных рекорда в столице Татарстана зафиксировали в начале весны. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе Казани зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году, — 10,5°С тепла.

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9°С, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4 градуса тепла. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.

Еще четыре температурных рекорда пришлись в Казани на середину весны. Так, 3 апреля воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6°С тепла.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На следующий день, 4 апреля, в Казани зафиксировали 18 градусов тепла. Был побит рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2020 году, — 16°С. 5 апреля в столице Татарстана температура воздуха поднялась выше +19 градусов, побив рекорд этого дня в 1990 году (+17,5°С).

24 апреля в Казани зафиксировали повторение температурного рекорда, зарегистрированного в этот же день в 1975 году. По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», воздух прогрелся до +22,8°С.



В конце весны в столице Татарстана зафиксировали два температурных рекорда. Так, 1 мая побит максимум 1920 года (+26,7°С) — воздух прогрелся до +30,8 градуса. К концу месяца — 25 мая — побили температурный рекорд 1905 года (+30,6°С) — зарегистрировали 30,7 градуса тепла.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом 2023 года в Татарстане зафиксировали один температурный рекорд. Так, 28 июля максимальная температура воздуха составила +34,5 градуса, побив планку, установленную в этот день в 2010-м (+33,9°С).



Три температурных рекорда в столице Татарстана зарегистрировали осенью. Так, днем 21 сентября, по данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», воздух прогрелся до +25,9 градуса, побив рекорд, зафиксированный в этот день в 1937 году, когда потеплело до +25,7°С.

Спустя три дня, 24 сентября 2023 года, в Казани воздух прогрелся до +26,2 градуса. Температура обновила предыдущий аналогичный абсолютный максимум, зарегистрированный в аналогичный день в 2015 году.

Температурный рекорд в столице Татарстана зарегистрировали и на следующий день — 25 сентября потеплело до +26,1°С. Предыдущий абсолютный максимум для этого дня в Казани зафиксировали в 2015 году — 25 градусов тепла.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале зимы температурный рекорд в столице Татарстана зафиксировали 21 декабря. По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», воздух прогрелся до +3,4°С. На метеостанции «Казань» — до +4,1°С, а на метеостанции «Казань-Сокол» — до +4,2°С. Предыдущий рекорд для этого дня зарегистрировали в 2014 году — 2 градуса тепла.

Напомним, в декабре в Татарстане установилась «аномально холодная погода». Среднесуточные температуры воздуха в первой декаде месяца опускались до -24... -28°С, местами — до -32... -36 градусов. В большинстве районов Восточного Закамья зафиксировали до -36... -39°С.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина