Казань вошла в топ-5 российских городов с наибольшими инвестициями в недвижимость за 2023 год

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань вошла в пятерку городов России с большими объемами инвестиций в недвижимость, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на IBC Real Estate.



Лидерами по объему вложений стали Карачаево-Черкессия (17% в объеме инвестиций среди регионов), Екатеринбург (11%), Нижний Новгород и Новосибирск (по 9%). Казань замкнула пятерку городов с показателем 7%. На эти пять городов пришлось больше половины всех транзакций 2023 года.

В целом объем инвестиций в недвижимость регионов России превысил годовой показатель рекордного 2022 года в три раза. Совокупный объем вложений в недвижимость России с начала 2023 года до середины декабря составил 820 млрд рублей. Особенным спросом пользовалась торговая недвижимость, объем которой в структуре вложений достиг 68%.

Ожидается, что в 2024 году темпы роста вложений будут стабилизироваться, а их совокупный объем по России составит 400—450 млрд рублей. Это сопоставимо с высокими уровнями 2021—2022 годов.

В Татарстане за ноябрь 2023 года совершили 10 975 сделок по купле-продаже жилья, что на 4,3% меньше, чем в октябре, когда их зарегистрировали 11 447.



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Маргарита Головатенко