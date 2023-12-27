Татарстану возместят более 1,6 млрд рублей на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан получит более 1,6 млрд рублей возмещения на строительство инфраструктурных объектов ОЭЗ «Иннополис», следует из изменений в перечень проектов по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.



Документ устанавливает планируемый размер возмещения затрат бюджета Татарстана на строительство индустриального парка «Лаишево» (919,1 млн рублей до 2026 года) и технопарка в сфере высоких технологий «ИнноПарк» (704,6 млн рублей до 2027 года).

Объекты построили на площадке ОЭЗ «Иннополис» в конце 2022 года. Уже в течение 2023 года резидентами парков стали 11 компаний с проектами по производству телеком-оборудования, автоматизации конвейерных систем, промышленной робототехнике и поверхностному монтажу материнских плат.

— Данная мера поддержки со стороны федерального правительства, инициированная Иннополисом, поможет Татарстану и другим регионам России и дальше активно развивать промышленную инфраструктуру, — отметил заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов.

В октябре стало известно, что правительство России выделит Татарстану 241,8 млн рублей на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности.



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Маргарита Головатенко