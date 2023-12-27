«Часто нет понимания, какие люди управляют домами и какие цели преследуют»

В Татарстане подвели итоги года в рамках общественного контроля в сфере ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Более 1,5 тысяч обращений от татарстанцев получили за год в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. Больше всего население волновали вопросы перезаключения договоров по газу, начислений квартплаты, перерасчетов по линии ОДН и вывоза мусора, недостаточно горячей воды или батарей отопления, смены управляющих компаний. Сотрудники центра разъясняли новшества законодательства, консультировали, а в самых сложных ситуациях сопровождали граждан в суде. Подробности — в материале «Реального времени».



Люди недостаточно информированы



В этом году татарстанцы меньше обращались за помощью в центр общественного контроля ЖКХ (1540 обращений против 1706 в 2022-м). Но было больше вопросов по начислениям, проведению собранию собственников жилья. Реже жаловались на качество коммунальных услуг, хотя в других инстанциях лидировала именно эта категория. Одной из главных проблем отрасли остается высокий износ сетей, и когда случаются аварийные отключения, это вызывают массу недовольства. Подводя итоги не только за текущий год, но и в целом за все время работы (в новом году будет 10 лет), руководитель центра Дмитрий Романов рассказал сегодня на брифинге об основных проблемах, которые волнует население, и о том, какие пути решения на сегодня есть:

— Жители становятся грамотнее, используют различные ресурсы, чтобы узнать информацию, обсуждают проблемы ЖКХ в домовых чатах. Так что жилищное информирование идет. Законодательство сегодня меняется, и у жителей есть недопонимание. Не всегда все изменения доводятся до них со стороны УК и ТСЖ. Например, перезаключение договоров по газу — по этому вопросу люди были недостаточно проинформированы.

Специалисты принимают обращения от населения не только многоквартирных домов, но и частного сектора. В основном их интересуют вопросы оплаты коммунальных услуг и вывоза мусора, каждый день на горячую линию центра звонит примерно полтора десятка человек.

Дмитрий Романов рассказал сегодня на брифинге об основных проблемах ЖКХ, которые волнует население РТ. скриншот realnoevremya.ru сайта youtube.com/@tatarinform

Некачественная услуга — не всегда вина УК

В целом в топ обращений 2023 года вошли несколько тем, в том числе по вывозу ТКО. Много было вопросов от граждан, которые живут в городе и иногда выезжают в свой дом в деревне: почему за эту услугу им нужно платить везде одинаково? Но в марте этого года вступили в силу изменения законодательства, которые позволяют получить перерасчет, если человек более 5 дней отсутствует по месту жительства.

Интересовались и вопросами перерасчета платы за общедомовые нужды. С сентября прошлого года механизм поменяли, новшества в первую очередь коснулись тех, кто платит по нормативам. Суммы в их платежках будут периодически корректировать, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению. «Перерасчет провели так, что кому-то 5 рублей доначислили, кому-то — 1,5 тысячи, а кому-то, наоборот, вернули», пояснил спикер на брифинге.

Много было жалоб и по горячей воде, в частности, что она недостаточно горячая и не отвечает требованиям норм. Такие обращения сотрудники центра взяли на контроль и вместе с представителями УК вышли с проверкой на места.

— Нашли по стояку дому подключения собственников, кто-то теплый пол делает, кто-то гигиенический душ. То есть плохое качество услуги — это не всегда вина управляющей компании, в этом могут быть виноваты и сами собственники жилья, — пояснил Дмитрий Романов.

Много было жалоб и по горячей воде, в частности, что она недостаточно горячая и не отвечает требованиям норм. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Схожие вопросы о нарушении температурного режима возникали и по отоплению. Как правило, в старом жилом фонде возникает проблема, когда жителям первых этажей слишком холодно, а жителям верхних, напротив, очень жарко.

В этом году для татарстанцев провели 33 обучающих семинара, чтобы разъяснить, как поступать, решая ту или иную проблему ЖКХ. «Если не нравится, как управляет УК, можно ее сменить на собрание собственников», напомнил Романов. Параллельно рассказал о образовательной работе с молодежью и проекте «Видео-помощник ЖКХ» для населения, где в 30 роликах приводится подробная инструкция по каждой жилищной проблеме.

Сложно контролировать ТСЖ и ЖСК

Отдельно руководитель центра остановился на теме работы ТСЖ и ЖСК, отмечая, что при таких формах управления домами работа с гражданами почти не проводится за исключением отдельных товариществ. Для 320 председателей ТСЖ и ЖСК создали клуб ЖКХ, где также ведут разъяснительную работу. Как показывает практика, здесь возникает много нарушений в части проведения собраний собственников жилья, заполнения данных, незаконной передачи общего имущества, включения в счет-фактуру несогласованных с жильцами услуг. Есть проблема с формированием фонда капитального ремонта.

— Все ТСЖ накапливают деньги на спецсчете, а не у регоператора, как УК, и здесь очень сложно контролировать процесс. Нет лицензирования этих форм управления, и часто нет понимания, какие люди управляют домами и какие цели преследуют. В части наказания бывает очень сложно что-то доказать. Есть пример: 11 лет назад председатель ЖСК продал лифтерку одному собственнику, который присоединил ее к квартире. Мы сопровождаем это дело в суде, и жителям удалось вернуть общее имущество.

Для 320 председателей ТСЖ и ЖСК создали клуб ЖКХ, где также ведут разъяснительную работу. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Таких примеров еще много, мы даже не обо всех знаем, добавил Дмитрий Романов и привел другие примеры: «Есть дома, где подвал, хотя он вроде бы общедомовое имущество, принадлежит кому-то, есть документы. Были примеры, когда житель дома с первого этажа сделал лестницу в подвал и решил там баню устроить. Когда его спросили — зачем, он ответил: «Ну я же для всех жителей стараюсь».

«Жители думают, что мы платим за других людей»

В течение года специалисты провели три онлайн-опроса и один мониторинг по темам качества уборки снега и наледи, эксплуатации газового оборудования, вывоза мусора, а также –капремонта и реализации программы «Наш двор». Выяснилось, что в 91% случаев снег из дворов татарстанцев не вывозили своевременно. С ТКО ситуация, по словам Романова, обстоит лучше. Более того, 66% опрошенных поддерживают раздельный сбор мусора. Сложностей с вентиляцией в квартирах, по данным опроса, не имеет 74% граждан, а у 12% есть проблема с тягой. Важно продолжать разъяснительную работу с населением по вопросам ЖКХ, убежден спикер:

— Жилищный кодекс обычному жителю сложно понять, а здесь мы доступно все изложили. Есть буклеты с разъяснениями, что делать в той или иной ситуации. Например, что будет с должниками, если они не будут платить за ЖКХ? Это тоже важно разъяснять, потому что жители думают, что мы платим за других людей, но мы не платим, долги также висят за этими гражданами.

Что делать в той или иной ситуации, например, что будет с должниками, если они не будут платить за ЖКХ? realnoevremya.ru/ Маргарита Головатенко

Для информирования граждан введены новые инструменты. Есть приложение «Локоло», в чат-боте которого жители могут получить оперативный ответ на любой вопрос: «Допустим, вас затопило, вы сможете распечатать здесь акт о затоплении». В ГИС ЖКХ можно узнать информацию о своем доме: какая у него площадь, куда потратили деньги, посмотреть договор на управление. Здесь же есть возможность проведения онлайн-собрания собственников жилья.

Дмитрий Романов также анонсировали создание сайта «ЖКХ в один клик» на средства выигранного гранта. Ресурс поможет гражданам сориентироваться, в какую инстанцию лучше всего обратиться при коммунальном ЧП.