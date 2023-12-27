Леонида Слуцкого назначили тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Бывшего тренера казанского «Рубина» и сборной России по футболу Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2024 года.

— Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» тепло приветствует Слуцкого и его команду. Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов для «Шанхай Шэньхуа» в новом сезоне, — цитирует ТАСС заявление клуба.

Российский тренер сменил в должности У Цзиньгуя, который покинул свой пост в декабре этого года. В прошедшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место в чемпионате Китая.

В сентябре Леонида Слуцкого отстранили от футбольной деятельности на один год условно за слова в адрес журналиста Виталия Бородина. Помимо этого, тренеру выписали штраф в 100 тысяч рублей. Ранее Слуцкий уже был условно дисквалифицирован и оштрафован в связи с нарушением регламента.

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Илина Хакимова