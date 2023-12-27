В Самарской области пресекли готовившийся теракт на железнодорожном объекте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жителя Самары подозревают в приготовлении к совершению теракта на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Самарской области в среду.



Установлено, что подозреваемый был сторонником одной из запрещенных в России организаций. Его задержали 15 ноября. По адресу проживания самарца провели обыски. Там обнаружили бутылки с зажигательной смесью, компьютерную технику, а еще мобильные устройства, используемые для связи с координаторами.

В ходе опроса самарец сообщил о подборе места преступления. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Подозреваемый находится под стражей.

В России возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих Украины с начала спецоперации. Под уголовное преследование попали свыше 900 лиц, включая представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников.

В декабре ФСБ задержала уроженца Московской области, которого подозревают в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России.

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Маргарита Головатенко