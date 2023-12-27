Два елочных городка в Советском районе Казани откроются 28 и 29 декабря
В Советском районе Казани откроются два елочных городка. Открытие состоится 28 и 29 декабря, сообщает администрация района.
- в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана елка зажжется 28 декабря в 18.00;
- в ЖК «Светлая долина» елочный городок откроется 29 декабря в 16.00.
27 декабря в Казани зажглась центральная елка города, которая расположилась у «Чаши».
Когда и где еще пройдут торжественные открытия елочных городков в Казани, рассказала заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова.
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