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Два елочных городка в Советском районе Казани откроются 28 и 29 декабря

14:34, 27.12.2023 1
Два елочных городка в Советском районе Казани откроются 28 и 29 декабря
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Советском районе Казани откроются два елочных городка. Открытие состоится 28 и 29 декабря, сообщает администрация района.

  • в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана елка зажжется 28 декабря в 18.00;
  • в ЖК «Светлая долина» елочный городок откроется 29 декабря в 16.00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

27 декабря в Казани зажглась центральная елка города, которая расположилась у «Чаши».

Когда и где еще пройдут торжественные открытия елочных городков в Казани, рассказала заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
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