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Дороги в четырех районах Казани отремонтируют почти за 577 млн рублей

19:53, 27.12.2023
Дороги в четырех районах Казани отремонтируют почти за 577 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани на ремонт дорог из республиканского бюджета выделят 576,7 млн рублей. За указанную сумму подрядчику нужно суммарно отремонтировать 2,2 километра в четырех районах города, узнало «Реальное время», изучив данные тендера.

Работы нужно провести на следующих участках:

  • улица Гарифьянова в Приволжском районе;
  • улица Сыртлановой в Приволжском районе;
  • местный проезд по проспекту Победы вдоль спортивного комплекса «Буревестник» в Приволжском районе;
  • парковка возле Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» в Ново-Савиновском районе;
  • внутриквартальный проезд вдоль спортивного комплекса «Центр бокса и настольного тенниса» в Советском районе;
  • улица Галактионова в Вахитовском районе;
  • парковка перед Центральным стадионом в Вахитовском районе.
скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Заказчик работ — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Их нужно закончить до 22 ноября 2024 года.

Напомним, в Кировском районе Казани планируется капитальный ремонт дороги по улице Нурихана Фаттаха. На работы из бюджета Татарстана готовы направить почти 381,3 млн рублей.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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