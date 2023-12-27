Дороги в четырех районах Казани отремонтируют почти за 577 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани на ремонт дорог из республиканского бюджета выделят 576,7 млн рублей. За указанную сумму подрядчику нужно суммарно отремонтировать 2,2 километра в четырех районах города, узнало «Реальное время», изучив данные тендера.

Работы нужно провести на следующих участках:

улица Гарифьянова в Приволжском районе;

улица Сыртлановой в Приволжском районе;

местный проезд по проспекту Победы вдоль спортивного комплекса «Буревестник» в Приволжском районе;

парковка возле Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» в Ново-Савиновском районе;

внутриквартальный проезд вдоль спортивного комплекса «Центр бокса и настольного тенниса» в Советском районе;

улица Галактионова в Вахитовском районе;

парковка перед Центральным стадионом в Вахитовском районе.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Заказчик работ — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Их нужно закончить до 22 ноября 2024 года.

Напомним, в Кировском районе Казани планируется капитальный ремонт дороги по улице Нурихана Фаттаха. На работы из бюджета Татарстана готовы направить почти 381,3 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов