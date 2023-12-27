«Я там вырос, я там был. Зачем мне это смотреть?»: Рустам Минниханов не собирается смотреть «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не собирается смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, сообщает «РИА Новости».



— Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал, — сказал он.

Сериал начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Книга журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», которая стала основой сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», вошла в число самых популярных в нон-фикшн сегменте на «Литрес» в 2023 году.

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.

Восемь из десяти смотревших сериал (80%) отметили, что он им понравился, и только 16% дали ему негативную оценку. Примерно в такой же пропорции разделились мнения по поводу запрета сериала: 82% смотревших сериал россиян выступили против запрета, а 13% считают, что его лучше запретить, так как он может пагубно влиять на молодежь.

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Маргарита Головатенко