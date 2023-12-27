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Камским транспортным прокурором назначили Раджива Гайсина

18:06, 27.12.2023
Камским транспортным прокурором назначили Раджива Гайсина
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На должность Камского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры назначили советника юстиции Раджива Гайсина. Приказ подписан генпрокурором России.

Раджив Гайсин родился в 1988 году в Душанбе (Таджикистан). Образование он получил в Башкирском государственном университете. В органах прокуратуры начал служить в 2010 году.

Карьеру Раджив Гайсин начал в должности помощника прокурора Баймакского района Башкортостана. В дальнейшем он проходил службу в органах прокуратуры на различных должностях. С 2020 года он работал прокурором Бураевского района Башкортостана.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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