Банк России с 1 марта ужесточит требования к ипотеке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Банк России с 1 марта 2024 года повысит для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, сообщает пресс-служба регулятора.



ЦБ мотивирует решение существенным ухудшением стандартов ипотечного кредитования на фоне его быстрого роста.

— Банк России повышает… надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан, — сказано в сообщении.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что, несмотря на ужесточение условий выдачи, льготная ипотека продолжит развиваться.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит свое действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека.

В текущем году количество россиян, которые взяли «семейную» ипотеку только в ВТБ, превысило 66,4 тысячи. Общая сумма сделок составила почти 380 млрд рублей. Это превышает показатель прошлого года почти на 80% по количеству и на 86% по объему.

Взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, в декабре повысили до 30%.

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Маргарита Головатенко