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Происшествия

«Получил взятку креслом?»: под домашний арест отправлен начальник отделения ГАИ Лениногорска

14:11, 27.12.2023 6
«Получил взятку креслом?»: под домашний арест отправлен начальник отделения ГАИ Лениногорска
Фото: скриншот realnoevremya.ru с телеграм-канала "Лениногорские вести"

Сегодня в Набережных Челнах избрана мера пресечения начальнику отделения ГИБДД отдела МВД по Лениногорскому району, капитану полиции Айдару Хазиеву. Он водворен под домашний арест до 24 февраля по подозрению в получении взятки в виде офисного кресла, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда автограда.

Размер вменяемой взятки имуществом оценен в 11,4 тысячи рублей.

Хазиева задержали 25 декабря. Уголовное дело против него и неких неустановленных лиц возбудили днем ранее в спецотделе Следкома по РТ по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Сам отдел был создан в начале декабря.

По версии следствия, это кресло капитан Хазиев получил еще в декабре 2022 года от задержанного за рулем водителя, лишенного водительских прав — за то, что закрыл глаза на это нарушение и позволил ездить без прав и дальше.

На заседании суда следователь просил о заключении в СИЗО. Против были не только задержанный и его адвокат, но и помощник прокурора Набережных Челнов. Последний предлагал ограничиться запретом определенных действий.

Вину Хазиев не признает.

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 дек
    Остап Бендер отдыхает
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  • Анонимно 27 дек
    Да уж. Читаешь про таких "бизнесменов" и вспоминаешь поговорку- В России сажают того, кто украл козу, а не тех, кто ворует вагонами.(примерный смысл)
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  • Анонимно 27 дек
    Иконостас над головой не помог?
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  • Анонимно 27 дек
    Они все такие. Хоть шерсти клок но урвать
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  • Анонимно 27 дек
    Какой позор, ужас и деградация….
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  • Анонимно 27 дек
    а что, курица по зёрнышку клюёт...
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