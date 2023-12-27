«Получил взятку креслом?»: под домашний арест отправлен начальник отделения ГАИ Лениногорска

Сегодня в Набережных Челнах избрана мера пресечения начальнику отделения ГИБДД отдела МВД по Лениногорскому району, капитану полиции Айдару Хазиеву. Он водворен под домашний арест до 24 февраля по подозрению в получении взятки в виде офисного кресла, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда автограда.



Размер вменяемой взятки имуществом оценен в 11,4 тысячи рублей.

Хазиева задержали 25 декабря. Уголовное дело против него и неких неустановленных лиц возбудили днем ранее в спецотделе Следкома по РТ по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Сам отдел был создан в начале декабря.

По версии следствия, это кресло капитан Хазиев получил еще в декабре 2022 года от задержанного за рулем водителя, лишенного водительских прав — за то, что закрыл глаза на это нарушение и позволил ездить без прав и дальше.

На заседании суда следователь просил о заключении в СИЗО. Против были не только задержанный и его адвокат, но и помощник прокурора Набережных Челнов. Последний предлагал ограничиться запретом определенных действий.

Вину Хазиев не признает.