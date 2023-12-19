Итоги дня: умерла Резида Макуева, начали строить обход Сокуров, сенсационное оправдание полицейских
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 декабря:
- Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете школьникам пользоваться телефонами на уроках. Исключение — экстренные ситуации. Также Путин подписал закон, запрещающий брать комиссию с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
- Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. Свои голоса за него отдали 108 делегатов.
- В Казани прошел XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» под председательством раиса республики Рустама Минниханова. Участие в нем также приняли первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и премьер-министр Алексей Песошин. На съезд приехали представители от всех 956 муниципальных республиканских образований, а также главы подшефных городов Лисичанска и Рубежное, с которыми Рустам Минниханов провел встречу и обсудил вопросы сотрудничества.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в бюджет республики на 2023 год. Доходы увеличены на 57,76 млрд рублей, расходы — более чем на 68 млрд. Дефицит составит 40,1 млрд рублей.
- В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 2024 год. Он составит 13 135 рублей, что на 169 рублей больше изначально установленного в сентябре. Для трудоспособного населения республики на следующий год его повысили до 14 317 рублей — на 184 рубля.
- В Татарстане ускорившаяся до 6,98% в ноябре годовая инфляция осталась ниже, чем в ПФО (7,19%) и в целом в России (7,48%). Основная причина — перенос в цены возросших затрат производителей и поставщиков товаров и услуг.
- Валовый региональный продукт в Татарстане по итогам 2023 года достигнет 4 трлн рублей. Рост к прошлому году составил 2,8%. Розничный товарооборот вырос на 10%, а инвестиции в основной капитал — на 8%, достигнув триллиона рублей.
- В Вахитовском райсуде Казани 15 января с последним словом по делу о «колясочной» афере должен выступить третий из подсудимых — находящийся под домашним арестом Ильдар Сагиров. Ожидается, что приговор вынесут не раньше этой даты.
- Верховный суд Татарстана вынес сенсационное решение по резонансному делу о коррупции. Тройка судей отменила приговор, по которому замглавы полиции Бавлов Алмаза Шакирова и двух его коллег посадили на 27 лет, и вынесла новый — о полном оправдании.
- На 62-м году жизни скончалась руководитель пресс-службы Госсовета Татарстана Резида Макуева. Информации о месте и дате похорон пока нет. В пресс-службе Госсовета обещали предоставить ее позднее.
- В Татарстане началась реконструкция участка трассы Казань — Оренбург со строительством 6-километрового обхода села Сокуры. Завершить работы должны к октябрю 2027 года.
- С 1 января по 31 декабря 2024 года стоимость проезда в автобусах и трамваях Набережных Челнов будет увеличена на пять рублей и составит 35 рублей как при оплате наличными, так и по банковской карте.
- За 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи превысило 219 тысяч.
- Казань готова выделить 27 млн рублей на создание трехмерных панорам и информационное наполнение модулей «Цифровой двойник города на основе 3D» и «Цифровой двойник города на основе трехмерных панорам» для комплексной муниципальной геоинформационной системы.
- Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor решила продать завод в Санкт-Петербурге, который приостановил свою работу еще в марте 2022 года. Активы компании перейдут ООО «Арт-Финанс».
- По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, после активации 12-го пакета санкций Евросоюза число введенных против России ограничений достигло 18 772. Он обратил внимание, что, несмотря на уход западных компаний, рост ВВП России по итогам года составит 3,5%.
- С начала спецоперации в России возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих Украины. Под уголовное преследование попали свыше 900 лиц.
- Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что РФ не собирается отказываться от своих целей в рамках спецоперации. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что цели СВО остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, спецоперация продолжится и в 2024 году.
Ключевые события 664-го дня специальной военной операции на Украине:
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ планирует нарастить численность военнослужащих ВС страны до 1,5 миллиона человек. Планы по комплектованию армии и флота в 2023-м выполнены в полном объеме: их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих.
- Министр обороны России рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч солдат убитыми и ранеными во время контрнаступления. Потери Киева с 4 июня составили 121 самолет, 23 вертолета, 776 танков и 2 348 бронемашин.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.
- На Херсонском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения противника поражено до 75 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесНедвижимостьЭкономикаБюджетПроисшествия
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