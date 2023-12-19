Пятый Новый год в СИЗО встретит бывший замглавы ФСС Татарстана Фатыхов

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Приговор по делу о «колясочной» афере в Казани вынесут не раньше 15 января 2024 года. В этот день в Вахитовском райсуде Казани должен выступить с последним словом третий из подсудимых — находящийся под домашним арестом Ильдар Сагиров. Накануне суд о справедливости и свободе попросили бывший замглавы отделения Фонда соцстраха в Татарстане Камиль Фатыхов и экс-начальник отдела того же отделения Марат Сагиров, сообщает журналист «Реального времени».



Оба выступивших находятся под стражей с декабря 2019 года и наступающий 2024-й они также встретят за решеткой. Напомним, в прениях гособвинитель Михаил Житлов просил признать подсудимых виновными в мошенничестве с ущербом 14,5 млн рублей и покушении на мошенническое хищение 10,7 млн рублей, и наказать всю троицу 24 годами колонии общего режима — по 8 лет на каждого. Обосновывать одинаковые сроки представитель прокуратуры не стал.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

С учетом нормы о зачете сроков и времени в СИЗО из указанного срока Камиль Фатыхов и Марат Сагиров отсидели по 6 лет. Младший брат последнего еще до суда был освобожден под домашний арест. Никаких должностей в ФСС он никогда не занимал, да и в «Альянсе» (фирма-поставщик колясок) числился курьером по совместительству.



В последнем слове Фатыхов повторял: «В том, в чем меня обвиняют, я не виноват. В основу обвинения были положены мои должностные обязанности и инструкции...» По словам бывшего ВИП-страховщика, выделяемых Фонду средств на закупку средств реабилитации «физически не хватало для обеспечения всех инвалидов», поэтому «на протяжении многих лет порядка 30-40% инвалидов» оставались без колясок и протезов. Поэтому и была выбрана схема с приобретением необходимого товара через коммерческую фирму и выплату компенсации от государства. По словам подсудимого, в данный момент «все то же самое делается» в рамках проекта с электронными сертификатами.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В свою очередь бывший начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров заявил, что одни и те же факты обвинение и защита трактуют по-разному, но при этом следствие и прокуратура предъявляют требования, не предусмотренные законодательством, и пытаются убедить суд, что мошенничество имело место.

— Стороной обвинения не представлено каких-либо доказательств корыстной заинтересованности. С первых дней мы [с Фатыховым] говорили: единственная цель была — надлежащее исполнение должностных обязанностей и карьерный рост, — отметил подсудимый экс-сотрудник ФСС. Во время его речи супруга в зале не смогла сдержать слезы.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии СК и прокуратуры, в 2018—2019 годах обвиняемые незаконно получили доступ к персональным данным инвалидов в ФСС, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар, при этом указывали его завышенную стоимость. А далее направляли сфабрикованные документы с заявлениями от имени инвалидов в отделения Фонда для получения компенсации мошенническим путем. В первом эпизоде дела фигурируют 614 фактов перевода средств на счета инвалидов, а далее закупщика — «Альянса», во втором эпизоде — еще 520 пакетов документов, по которым Фонд заморозил выплату компенсации.

При этом ФСС предъявил к двум своим бывшим сотрудникам иск на 14,5 млн рублей, а прокурор просил взыскать эту сумму со всей тройки подсудимых.