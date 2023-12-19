Скончалась руководитель пресс-службы Госсовета Татарстана Резида Макуева

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Руководитель пресс-службы Госсовета Татарстана Резида Макуева скончалась на 62-м году жизни. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе парламента.

Резида Макуева родилась 25 июня 1962 года в Бугульме. В 1984 году окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик». Спустя 13 лет получила образование по специальности «журналистика» в Казанском государственном университете.

С период с 1991 по 2004 год работала в СМИ, затем перешла в Госсовет Татарстана, где возглавляла пресс-службу.

realnoevremya.ru (архив)

Информации о месте и дате похорон пока нет. В пресс-службе Госсовета обещали предоставить ее позднее.

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Айрат Назипов