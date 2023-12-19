Создание панорам и наполнение модулей цифрового двойника обойдется бюджету Казани в 27 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Казанские власти намерены выделить 27 миллионов рублей на оказание услуг по созданию трехмерных панорам и информационному наполнению модулей «Цифровой двойник города на основе 3D» и «Цифровой двойник города на основе трехмерных панорам» для комплексной муниципальной геоинформационной системы Казани (КМГИС).

Перед подрядчиком поставят четыре задачи:

создание трехмерных панорам и их размещение в модуле «Цифровой двойник города на основе трехмерных панорам» КМГИС;

настройка функциональных возможностей дополнительных модулей системы в соответствии с требованиями настоящего ООЗ;

распознавание объектов городской инфраструктуры на основании данных трехмерных панорам;

информационное наполнение дополнительных модулей КМГИС.

Выполнение задач позволит заказчику создать для казанцев, инвесторов, бизнесменов, муниципальных органов самоуправления условия для оперативного и удобного электронного взаимодействия. Также это увеличит степень автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций исполкома города.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы нужно выполнить в три этапа. Первый нужно завершить в течение 57 дней с момента заключения контракта, последний — в течение 207 дней.

Цифровую модель Казани — Комплексную муниципальную геоинформационную систему — начали создавать в 2019 году. В июле казанские власти сообщали, что 3D-модель города завершат до конца 2024 года.

Цифровой двойник помогает делать точный расчет затрат на строительство и ремонт, ускоряет выполнение благоустройства и услуг по строительству. С помощью точных данных инженерных сетей он выявляет нарушения в области строения. Речь идет о самострое или самозахвате. Также цифровой двойник позволяет создавать модели будущих территорий и сокращает сроки согласования.

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Айрат Назипов