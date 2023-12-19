Почти 250 тысяч сделок за неполный год: рынок жилья Татарстана сделал «последний вздох»?

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 2023 год в Татарстане увеличилось количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. За 11 месяцев этого года Росреестр по республике зарегистрировал порядка 23,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) превысило 219 тысяч.

Число сделок на первичном рынке выросло на 40%

В 2023 году в Управление Росреестра по Татарстану поступило 22,3 тысячи заявлений на регистрацию ДДУ. Всего с января по ноябрь текущего года ведомством было зарегистрировано 23,5 тысячи таких договоров. За аналогичный период прошлого года их насчитывалось 16,8 тысячи, то есть рост составил 40%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В этом году жители Татарстана стали чаще пользоваться онлайн-услугами Росреестра. В наше ведомство на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило в электронном виде более 20 тысяч заявлений, что составляет 90% от общего количества. В прошлом году данный показатель составлял только 77%, — отметила замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В текущем году увеличилось также число сделок с использованием кредитных средств. За 11 месяцев Росреестр зарегистрировал более 101 тысячи ипотек. Это почти на 60% больше, чем за этот же период годом ранее — тогда татарстанцы оформили 64 тысячи таких кредитов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На вторичном рынке было заключено на 22,5% больше договоров купли-продажи

На вторичном рынке недвижимости в республике с января по ноябрь 2023 года было совершено почти 219 тысяч сделок — на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Примечательно, что в этом году пик по числу зарегистрированных сделок на вторичном рынке недвижимости пришелся на осень, а именно сентябрь, когда было зарегистрировано около 26 тысяч договоров купли-продажи. В свою очередь, минимальное количество сделок было зафиксировано в январе — 11,5 тысячи ДКП. В 2022 году максимальное количество сделок было в марте — 21 тысяча, минимальное — в мае (12 тысяч ДКП), — рассказала Бурганова.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Больше всего на вторичном рынке выросла популярность квартир: в прошлом году число сделок составляло 65,5 тысячи, в этом — уже 89 тысяч (+35,5%). Количество регистраций договоров купли-продажи на нежилые помещения увеличилось с 7,8 тысячи до 9,3 тысячи (+20%). Земельные участки стали востребованнее на 15,4% — в прошлом году было заключено 90 тысяч ДКП, в этом их число достигло 104 тысяч. Кроме того, жители Татарстана на 10% чаще покупали индивидуальные жилые дома (15,4 тысячи в 2022 году и 17 тысяч в 2023-м).

Рынок жилья последние годы сильно зависит от ставок по ипотечным кредитам и от условий льготных программ. Однако в этой части улучшения условий пока не предвидится. Ключевая ставка Банка России на днях была увеличена до 16%, а в льготных ипотечных программах увеличен с 20 до 30% первоначальный взнос, а также установлен лимит кредита в 6 млн рублей для большинства регионов. По мнению экспертов, ожидание изменений повлияло на решение некоторых покупателей не откладывать сделку, что отразилось на статистике этого года. В следующем году можно ожидать снижения активности на рынке.

Этот тренд уже нашел отражение на «Авито» . В ноябре текущего года спрос на вторичном рынке жилья столицы Татарстана на этой площадке упал на 16%, а объем предложения сократился на 5% по сравнению с октябрем. Такие данные в рамках исследования получили эксперты «Авито Недвижимости». Впрочем, ипотека — не единственный инструмент для приобретения жилья, особенно на вторичном рынке, поэтому существенного падения оборотов на рынке ожидать не приходится.



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Галия Гарифуллина