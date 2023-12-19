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Владимир Путин: Россия не откажется от своих целей в рамках спецоперации

13:44, 19.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин: Россия не откажется от своих целей в рамках спецоперации
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается отказываться от своих целей в рамках спецоперации. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

— Мы от своих целей в рамках специальной военной операции отказываться не собираемся, — сообщил он.

Владимир Путин заявил — сейчас российские войска владеют инициативой. На некоторых направлениях армия продвигается вперед, на отдельных участках бойцы держат оборону.

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Российский лидер также упомянул развенчанный миф о неуязвимости западной военной техники и добавил, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. ВСУ растеряли резервы.

Во время прямой линии, которую провели 14 декабря, Владимир Путин говорил, что цели и задачи специальной военной операции не менялись. Он напомнил, что цели спецоперации — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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