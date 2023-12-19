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Владимир Путин освободил пенсионеров и льготников от уплаты комиссий по ЖКХ

12:14, 19.12.2023
Владимир Путин освободил пенсионеров и льготников от уплаты комиссий по ЖКХ
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает брать комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В законе сказано, что платежный агент, за исключением организации федеральной почтовой связи, не имеет права взимать комиссию при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.

Перечень категорий таких россиян определит правительство.

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Напомним, кабмин решил распространить запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ на всех пенсионеров. Как сообщил президент страны Владимир Путин, правительство сделало это из-за его оговорки во время прямой линии. Изначально решение приняли только в отношении льготников, а глава государства упомянул в разговоре всех российских пенсионеров. Российский лидер назвал свою оговорку «хорошей» и признал пользу от прямых линий.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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