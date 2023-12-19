Владимир Путин освободил пенсионеров и льготников от уплаты комиссий по ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает брать комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В законе сказано, что платежный агент, за исключением организации федеральной почтовой связи, не имеет права взимать комиссию при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.

Перечень категорий таких россиян определит правительство.

Напомним, кабмин решил распространить запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ на всех пенсионеров. Как сообщил президент страны Владимир Путин, правительство сделало это из-за его оговорки во время прямой линии. Изначально решение приняли только в отношении льготников, а глава государства упомянул в разговоре всех российских пенсионеров. Российский лидер назвал свою оговорку «хорошей» и признал пользу от прямых линий.

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Айрат Назипов