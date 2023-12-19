Численность ВС России увеличат до 1,5 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России планируют нарастить численность военнослужащих ВС страны до 1,5 миллиона человек. Планы на заседании коллегии Минобороны озвучил глава ведомства Сергей Шойгу.

— С декабря началось наращивание численности ВС России до 1 320 000 человек. Планируется достигнуть планки в 1,5 миллиона человек, — сказал Шойгу.

Планы по комплектованию армии и флота в 2023-м выполнены в полном объеме, сообщил министр. Их численность доведена до 1 150 000 военнослужащих.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в их числе 1 320 000 военных. Увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту.



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Айрат Назипов