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Компания Hyundai Motor продаст свой завод в Санкт-Петербурге

13:19, 19.12.2023
Компания Hyundai Motor продаст свой завод в Санкт-Петербурге
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor решила продать завод в Санкт-Петербурге. Он приостановил свою работу еще в марте 2022 года.

В заявлении компании сказано, что активы компании перейдут ООО «Арт-Финанс». Сейчас стороны обсуждают детали сделки.

— Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов, — говорится в тексте.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В октябре появилась новость, что Kia и Hyundai до конца года уйдут из России. Представители компании опровергли эти заявления. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт
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