ВРП Татарстана по итогам 2023 года достигнет 4 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Валовый региональный продукт в Татарстане по итогам 2023 года достигнет 4 трлн рублей. Об этом заявил раис региона Рустам Минниханов, выступая на XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

По его словам, рост к прошлому году составил 2,8%. Рустам Минниханов обратил внимание, что промышленной продукции в республике произвели на 4,5 трлн рублей, сельскохозяйственной, несмотря на засуху, — на 280 млрд рублей. Розничный товарооборот вырос на 10%, а инвестиции в основной капитал — на 8%, достигнув триллиона рублей.

Раис Татарстана отметил хорошую работу в основных для республики отраслях экономики и роль федерального центра.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Развитие республики мы не видим без федеральной поддержки, — подчеркнул Рустам Минниханов.

По прогнозу, валовый региональный продукт Татарстана в 2024 году составит 4,24 трлн рублей. Это 102,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Шакирова