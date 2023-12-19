В Татарстане начали строить дорогу в обход села Сокуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане начали реконструировать участок автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Ее протяженность составит 6 километров, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Реконструкцию проведут на участке км 20 — км 43 трассы Р-239. На 24, 27, 29 и 41 км появятся транспортные развязки. Две обеспечат удобное сообщение с населенными пунктами Кирби и Лаишево, еще две — выход с основного хода дороги на обход села Сокуры.

Возле н.п. Тургай и Каипы построят два разворотных съезда на разных уровнях. Над реками Мешей и Каипкой возведут новые мосты и реконструируют существующие. А через суходол на 22-м км построят транспортный переезд.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Завершить реконструкцию планируется в октябре 2027 года. К этому времени построят 12 остановок с автопавильонами и возведут шесть надземных пешеходных переходов с пандусами для маломобильных граждан. Они появятся возле н.п. Большие Кабаны, Сокуры, Державино, Тургай и Каипы.

Напомним, реконструкция трассы обойдется «Волго-Вятскуправтодору» в 19 млрд рублей. Работы хотели начать 22 января 2025 года. На разработку документации по реконструкции трассы выделили 431,8 млн рублей.

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Айрат Назипов