Вячеслав Володин: против России введено более 18 тысяч санкций

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что после активации 12-го пакета санкций Евросоюза число введенных против России ограничений достигло 18 772.

По его словам, эти рестрикции прежде всего бьют не по России, а по тем, кто их ввел. В еврозоне ожидается спад в экономике — первая рецессия со времен пандемии Covid-19, отметил он.

— Как признает одно из ведущих американских изданий, «Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику. Но руководство России имело другие планы и превратило бойкот западных компаний в удачу для государства», — заявил Володин.

Он также сообщил, что деньги, потерянные Западом из-за ухода из России, остались в стране. В результате по итогам года рост ВВП в России составит 3,5%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попал 61 человек, а также 86 компаний и организаций. В списке оказались ПАО «Туполев», Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, Казанский вертолетный завод, а также особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний.

Санкции затронули такие компании, как «Альбатрос», «Авиационные измерительные технологии» («Авиатест.аэро») и «Беспилотные системы».

Помимо них, под санкции попали 14 членов ЦИК РФ, глава Башкирии Радий Хабиров, сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев, глава Алтая Олег Хорохордин, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, новый главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктор Афзалов, группа «Альфастрахование», ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина», Тульский оружейный завод, Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, телеканалы «Спас» и «Царьград», фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

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Максим Кокунин