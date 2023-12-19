Владимир Путин подписал закон о запрете использования телефонов в школах
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Использовать смартфоны ученикам разрешат только в экстренных ситуациях. Телефонами можно пользоваться в случае, если есть угроза жизни или здоровью учеников и педагогов.
Документ в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем Комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре. Планировалось, что школьникам разрешат использовать телефоны еще и в образовательных целях. Но поправки отменили это положение.
6 декабря Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о запрете использования смартфонов школьниками. Через неделю его одобрил Совет Федерации России.
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