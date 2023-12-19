Леонида Слуцкого выдвинули кандидатом в президенты России

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. Об этом сообщает ТАСС.

Решение приняли тайным голосованием. Свои голоса отдали 108 делегатов. Леонид Слуцкий был единственным кандидатом, внесенным в бюллетень.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.



Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.



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Татьяна Демина