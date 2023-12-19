ВСУ потеряли 159 тысяч солдат во время контрнаступления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч солдат убитыми и ранеными во время контрнаступления. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. За это время Киев потерял 121 самолет, 23 вертолета, 776 танков и 2 348 бронемашин.

— Видимо, поэтому до сих пор на поле боя не видим американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад, — сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала специальной военной операции ВСУ лишились 383 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также они потеряли 14 тысяч танков, 553 самолета и 259 вертолетов.



На коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что страна не собирается отказываться от своих целей в рамках спецоперации. Он уточнил, что сейчас российские войска владеют инициативой. На некоторых направлениях армия продвигается вперед, на отдельных участках бойцы держат оборону.



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Айрат Назипов