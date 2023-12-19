С начала спецоперации Следком России возбудил больше 4 тысяч уголовных дел против ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении военнослужащих Украины с начала спецоперации. Информация опубликована в telegram-канале СК России.

Под уголовное преследование попали свыше 900 лиц, включая представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наемников.

К длительным срокам за совершенные преступления приговорены более 200 представителей украинских вооруженных формирований.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре в Татарстане правоохранительные органы задержали троих молодых мужчин, подозреваемых в поджоге оборудования на Куйбышевской железной дороге. На допросе они рассказали, что поджог был устроен по заданию человека, который связался с ними в мессенджере Telegram.

Следственный комитет России в октябре завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Установлено, что преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением специальной военной операции.



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Айрат Назипов