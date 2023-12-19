Годовая инфляция в Татарстане осталась ниже, чем в ПФО и в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане ускорившаяся до 6,98% в ноябре 2023 года годовая инфляция осталась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,19%) и в целом в России (7,48%). Такие данные опубликовало отделение Банка России — Нацбанк по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.



Основная причина ускорения годовой инфляции в Татарстане — перенос в цены возросших затрат производителей и поставщиков товаров и услуг. На некоторых рынках на этот процесс повлияло сохранение повышенного спроса на ряд товаров.

Ускорение годового прироста цен на продукты питания до 7,25% после 6,33% в октябре специалисты объясняют в первую очередь увеличением затрат на их производство. Сдерживающим фактором стало расширение предложения сахара — его подорожание замедлилось.

Быстрее в конце осени в Татарстане стали расти потребительские цены на мясо птицы и яйца. Это связано с увеличением издержек птицефабрик, столкнувшихся с удорожанием импортного оборудования, логистики, а также повышением затрат на зарплаты сотрудников.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ускорился в республике и годовой рост цен в заведениях общепита. Причина, утверждают эксперты, в увеличении их расходов на оплату труда, вызванных, в частности, нехваткой персонала.



На ускорение роста цен на непродовольственные товары в Татарстане до 4,86% повлияла высокая потребительская активность. Из-за него многие производители перенесли возросшие издержки в стоимость продукции.

— Возросли затраты производителей на закупку компонентов и готовой продукции, а также на обслуживание оборудования иностранного производства. Это связано в том числе с произошедшим ранее ослаблением рубля. Кроме того, в ноябре потребительский спрос оставался высоким. Поэтому производители и поставщики многих товаров продолжили активно переносить возросшие издержки в цены, — объяснили в отделении Банка России — Нацбанке по республике Волго-Вятского ГУ ЦБ.

В конце осени в регионе ускорился годовой рост цен на новые отечественные автомобили, одежду. Замедлился он на планшеты, телевизоры и стиральные машины.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ускорение годового прироста цен на услуги в Татарстане до 10,05% после 9,68% в октябре объясняется увеличением затрат компаний на их оказание. Его зафиксировали, например, на проезд в плацкартных вагонах.

— Из-за произошедшего ранее ослабления рубля подорожали импортное медицинское оборудование и расходные материалы. Это увеличило затраты клиник и ускорило рост цен на ряд стоматологических услуг, — сказано в сообщении отделения Банка России — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ ЦБ.

Напомним, годовая инфляция в Татарстане ускоряется шесть месяцев подряд. В ноябре она составила 6,98% после 6,37% в октябре, 5% — в сентябре, 4,29% — в августе, 2,99% — в июле, 2,21% — в июне. В мае показатель оценивался в 0,93%.



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Татьяна Демина