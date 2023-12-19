В Татарстане увеличили прожиточный минимум на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2024 год. Он составит 13 135 рублей, что на 169 рублей больше изначально установленного в сентябре.

Для трудоспособного населения Татарстана прожиточный минимум на следующий год повышен на 184 рубля. Он составит 14 317 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум в республике увеличен на 145 рублей, до 11 296 рублей. Для детей его подняли на 164 рубля, до 12 741 рубля.

О планах повысить прожиточный минимум на 2024 год «Реальное время» писало в ноябре. Проект постановления кабмина подготовил Минтруд Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, прожиточный минимум на 2024 год кабмин Татарстана установил в первой половине сентября этого года — 12 966 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан его утвердили в размере 14 133 рубля, для пенсионеров — 11 151 рубль, для детей — 12 577 рублей.

«Реальное время» писало, что 12 966 рублей, установленные правительством Татарстана, один из самых низких прожиточных минимумов среди регионов Приволжского федерального округа. Меньше показатель только в Пензенской и Саратовской областях — 12 813 рублей.



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Татьяна Демина