Сергей Шойгу: российские военные продолжат спецоперацию до полного выполнения задач

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах продолжать спецоперацию в 2024 году. Ее цели остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины.

— Приоритетные задачи на следующий год — продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, — сообщил министр обороны страны на коллегии ведомства.

Основные усилия в боевой учебе сосредоточат на качественной подготовке сформированных подразделений и на слаживании соединений и воинских частей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр обороны подчеркнул — задачи, определенные перед Вооруженными силами России на 2023 год, выполнены.

На коллегии оборонного ведомства президент России Владимир Путин рассказал, что страна не собирается отказываться от своих целей в рамках спецоперации. Сейчас российские войска владеют инициативой в зоне боевых действий.



Военная спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности — в сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов