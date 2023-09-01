Итоги дня: коптер-парки в Татарстане, приговор по «делу МЧС Татарстана», «Сармат» на боевом дежурстве
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 1 сентября:
- Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября, заявили в Кремле. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча пройдет в понедельник в середине дня. Также Владимир Путин заявил, что в скором времени проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
- Владимир Путин сообщил, что в России появится новый семейный конкурс. Он будет нацелен на поддержание и развитие традиционных ценностей. Заявки на конкурс семьи смогут подать уже в начале следующей недели, 4 сентября.
- Также российский президент заявил, что отечественная отрасль беспилотников в стране развивается быстрыми темпами, до 2030 года в этой области должны подготовить миллион специалистов. Владимир Путин выразил уверенность в том, что в Татарстане могут создать коптер-парк для легальных полетов дронов.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики — работников и ветеранов системы образования: педагогов, наставников, учителей, воспитателей, а также студентов, школьников и их родителей — с Днем знаний. Как сообщили в МВД России, праздник по всей стране прошел без происшествий.
- В Казани в этот день открыли сразу четыре новые школы, суммарно рассчитанные на 6 тысяч детей: в ЖК «Светлая долина», жилом районе «Салават купере» и на улицах Раиуса Гареева и Сибгата Хакима. Последнюю посетил Рустам Минниханов.
- Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров (15 сентября). А вот понижение показателя в ближайшее время маловероятно.
- Как рассказал глава МИДа России Сергей Лавров, у страны нет желания «угробить» доллар, но США сами перестают обеспечивать его роль. Лавров напомнил, что российская сторона не выстраивает свою политику против США и Запада.
- Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на встрече с Рустамом Миннихановым заявил, что правительство страны продолжит поддерживать Татарстан по всем направлениям. Чернышенко подчеркнул, что республика показывает устойчивый экономический рост: она находится на втором месте в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив и замыкает топ-10 субъектов в России по абсолютным объемам частных инвестиций.
- В Казани на станции метро «Горки» открыли второй вестибюль с выходом на улицу Танковую. Вестибюль будет работать с 06:00 до 24:00. Там провели косметический ремонт, установили терминалы по продаже жетонов в кассовом зале, подключили досмотровое оборудование и наладили работу турникетов.
- Татарстан за январь — июль 2023 года посетили 2 376 920 туристов, что на 0,4%, или на 9,3 тысячи человек, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером среди 14 регионов Приволжского федерального округа по количеству туристов (на республику пришлось 23,2% всех путешественников в ПФО).
- На улице Залесной в Казани хотят возвести новые многоэтажки. В непосредственной близости к трассе М-7 может появиться жилой фонд на 42,5 тысячи «квадратов». Также планируется построить школу, совмещенную с детсадом.
- Речные рейсы на «Метеоре-2020» по маршруту Казань — Ульяновск — Казань в этом сезоне навигации пока запланированы до 10 сентября. Напомним, рейсы выполняются три раза в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье. Из Казани они отправляются в 08:00, из Ульяновска — в 13:00. Время в пути составляет 4 часа.
- В мае 2023 года в Следственный комитет России поступила информация о том, что обнаружено совпадение с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов, участвовавших в захвате школы в Беслане в 2004 году. Так, спустя 19 лет, личность преступника была установлена — им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.
- В Татарстане в геометрической прогрессии растет число отказников от сбора биометрических данных за последние 2 месяца. А так как отказ можно подать только через МФЦ, в такой же прогрессии растут и очереди. Ажиотаж спровоцировало июньское постановление правительства России о порядке размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). «Реальное время» — о том, чего надо и не надо бояться, как «стереть» свою биометрию из «государственной» памяти в один клик и сколько раз можно отказываться от ее сбора.
- Зеленодольский завод имени Горького в следующем году начнет постройку восьми скоростных «Метеров-2020». Половину собирается приобрести Татарстан, остальные — другие регионы. Дополнительные заказы связаны с планами туристических операторов развивать пакетные туры по Волге с пересадкой с «Метеора-2020» на «Валдай».
- Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Это связано с ее несогласованной поездкой в Европу, рассказали в партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».
- В Москве закончился судебный процесс по «делу МЧС Татарстана». Гособвинитель запросила для подсудимых 20 лет колонии на троих. Фигуранты молили о справедливом — оправдательном приговоре, их защитники указывали на правовую и арифметическую порочность утвержденного Генпрокуратурой обвинения. Однако бывший замглавы МЧС по РТ Ильхам Насибуллин получил срок 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, директор и бенефициар фирмы «ОДС РТ» Ленур Зиннатуллин получил 7 лет и 6 месяцев колонии, а замдиректора той же компании Ильнар Гимадиев — на 2 года меньше.
- В Татарстане по итогам января — июня 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций составила 58 332 рубля. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 16,5%. Однако в июне среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в республике по сравнению с маем снизилась на 0,4% и составила 62 557 рублей.
- В Татарстане убран урожай с 97% площадей, осталось убрать 46,6 тысячи га. Всего в республике обмолочено 1,3 млн га. Лидируют по объему убранных площадей Рыбно-Слободский (98%), Арский, Сармановский и Дрожжановский (97%), Агрызский (96%) районы.
- Около Национальной библиотеки Татарстана в Казани в 2024 году появится пространство для отдыха детей и взрослых — детский парк. Он станет зеленым оазисом, где будет детская игровая площадка, а также павильон, в котором будут проводить лекции, выставки, мастер-классы и другие мероприятия.
- С 31 июля по 27 августа 2023 года в мире зафиксировали 1 412 250 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 38% больше, чем за предыдущие 28 дней, подсчитала Всемирная организация здравоохранения.
Ключевые события 555-го дня специальной военной операции на Украине:
- Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода», находящихся на вооружении РВСН.
- В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Московской области в небе над территорией Люберецкого района Подмосковья.
- Как сообщили в Минобороны России, в период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами РФ нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.
- В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.
- В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях. На Запорожском направлении вооруженные силы Украины предприняли 44 безуспешные попытки проведения атак на позиции российских подразделений. Все попытки атаки противника были отражены.
- На Южно-Донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Все наступательные планы противника сорваны.
- На Донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск «Соледар» прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка Донецкой Народной Республики завершились провалом.
- На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и воспрещении высадки противника на острова.
- Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29 и 30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
- Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины и один вертолет противника.
- Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, а также противокорабельная ракета «Нептун» и переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200. Кроме того, уничтожен 281 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе один реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях Российской Федерации.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
Илина ХакимоваОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым