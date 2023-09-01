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Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

13:37, 01.09.2023 1
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России/YouTube.com

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время марафона «Поделись своим знанием», пишет «РИА Новости».

«Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода», находящихся на вооружении РВСН.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России/YouTube.com

В прошлом году бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что «Сармат» может обеспечить безопасность России в ближайшие 30—40 лет. Он отметил, что американские системы противоракетной обороны не успеют среагировать на заход этой ракеты в космос.

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Айрат Назипов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:39
    Безопасность Родины превыше всего.
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