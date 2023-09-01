Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время марафона «Поделись своим знанием», пишет «РИА Новости».
«Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). «Сармат» предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода», находящихся на вооружении РВСН.
В прошлом году бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что «Сармат» может обеспечить безопасность России в ближайшие 30—40 лет. Он отметил, что американские системы противоракетной обороны не успеют среагировать на заход этой ракеты в космос.
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