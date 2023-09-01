МВД: празднование Дня знаний в России прошло без происшествий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

День знаний в России прошел без происшествий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



— Первого сентября, в День знаний, более 47 тысяч российских школ провели посвященные началу учебного года праздничные мероприятия, — сказала она.

Безопасность праздника обеспечивали более 114 тысяч полицейских: это сотрудники по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые оперуполномоченные и кинологи со служебными собаками.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также были задействованы Росгвардия, сотрудники частных охранных предприятий и общественники.

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Маргарита Головатенко