МВД: празднование Дня знаний в России прошло без происшествий
День знаний в России прошел без происшествий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Первого сентября, в День знаний, более 47 тысяч российских школ провели посвященные началу учебного года праздничные мероприятия, — сказала она.
Безопасность праздника обеспечивали более 114 тысяч полицейских: это сотрудники по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые оперуполномоченные и кинологи со служебными собаками.
Также были задействованы Росгвардия, сотрудники частных охранных предприятий и общественники.
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